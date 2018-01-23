Последнее обновление: 23.01.2018 15:43

В Украине для выпускников отменили экзамен по русскому языку

Внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников отменили на Украине в связи с небольшим спросом на него, заявил директор украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Ранее Министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание, по результатам которого абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.

"Объем заказов на данный тест был невысокий. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками", - цитирует Карандия агентство "Украинские новости".

По его словам, регистрация для участия во внешнем независимом тестировании начнется 6 февраля и продлится до 19 марта. Первым обязательным предметом является украинский язык, вторым можно выбрать математику или историю Украины. Третий обязательный предмет выбирается из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, английский языки, биология, география, физика, химия).

Карандий также сообщил, что участники военной операции в Донбассе и люди, проживающие на неподконтрольной Киеву территории, которые не смогли зарегистрироваться с 6 февраля по 19 марта, смогут с 3 до 21 мая зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

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