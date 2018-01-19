Последнее обновление: 19.01.2018 15:37

В Украине от кори умер уже восьмой человек

С начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерло восемь взрослых и детей. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Вчера стало известно о еще одной смерти от кори - это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента начала вспышки", - сказала она.

По словам Супрун, в течение двух недель 2018 года корью заболели уже 1285 взрослых и детей, тогда как в течение всего 2017 года - 4782 человек.

Супрун рассказала, что больше всего случаев кори зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской областях и в городе Киеве.

В то же время чиновник подчеркнула, что из более чем 1 млн 300 тысяч человек, которые были вакцинированы в прошлом году, ни одного смертельного случая не было.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование