Citigroup стал первым банком Уолл-стрит, раскрывшим данные о зарплатах мужчин и женщин

Citigroup Inc. первым из крупнейших банков США раскрыл информацию о различиях в зарплатах между сотрудниками и сотрудницами.

Как показали обнародованные данные, что мужчины получают в среднем на 1% больше женщин, а представители белого населения - на 1% больше, чем этнические меньшинства.

При этом отмечается, что данные были выборочными и касались только США, Великобритании и Германии. Кроме того, они были скорректированы с учетом таких факторов, как должность сотрудников и их уровень в корпоративной иерархии.

Между тем отчет Citigroup может не в полной мере отражать ситуацию с гендерным неравенством в финансовой сфере, указывают эксперты. В частности, женщины чаще мужчин уходят с работы прежде, чем дослужиться до высоких должностей. Так, женщины составляют 51% всего штата сотрудников Citi в мире, однако на позициях среднего уровня их доля составляет всего 42%, среди топ-менеджмента - 43%.

Citigroup решил обнародовать информацию о зарплатах в ответ на кампанию, организованную фондом Arjuna Capital, являющимся миноритарным акционером всех шести крупнейших банков США, пишет Financial Times.