Забастовка в Греции парализовала работу общественного транспорта

В Греции 15 января начали забастовку сотрудники общественного транспорта в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии.

Как сообщает Ekathimerini, в результате забастовки парализована работа метро в Афинах, электрической железной дороги Пирей-Кифисия, троллейбусов, городских автобусов и трамваев.

Возможно, будут отменены некоторые авиарейсы, поскольку авиадиспетчеры будут участвовать в акции до 15:00.

Сегодня парламент Греции должен утвердить новый пакет мер жесткой экономии. Предусматривается сокращение выплат, ограничение на проведение забастовок.

17 мая в Греции бастовали против нового пакета реформ, предусматривающего дальнейшее сокращение пенсий.