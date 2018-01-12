Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

В Риме бастуют работники общественного транспорта

Первая в наступившем году забастовка работников общественного транспорта проходит в пятницу в итальянской столице.

Крупнейшие профсоюзы отрасли объявили о стачке, будучи недовольными положениями ноябрьского соглашения с римской мэрией о городских транспортных перевозках, которое, как считают транспортники, привело к ухудшению их условий труда. Освободив себя от работы, в пятницу они проведут ряд акций протеста.

Забастовка продлится 24 часа с промежутками в пиковые периоды: утром движение прекратится в 8.30, вечером транспорт будет работать с 17.00 до 20.00 по местному времени. В заявлении профсоюзов говорится, что движение метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов "не гарантировано", как и не гарантирована работа эскалаторов, лифтов и пандусов для инвалидов на станциях метро и электричек.

Римские власти, чтобы избежать полного коллапса, открыли для всех легковых автомобилей исторический центр города, куда в обычные дни проезд разрешен только для обладателей платных абонементов.

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