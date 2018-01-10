В Афинах протестуют против "затягивания поясов" и ограничения права на забастовку

В столице Греции Афинах продолжаются акции протеста против законопроекта о жесткой экономии, а также ограничения права на забастовки.

"В Греции усилились демонстрации против нового законопроекта об экономии, который должен быть проголосован в парламенте в следующий понедельник", - говорится в сообщенииEkathimerini.

Как отмечается, в среду протестующие против жестких мер правительства собрались возле официальной резиденции премьер-министра страны.

По данным правоохранителей, в результате столкновений один из офицеров был госпитализирован с легкими повреждениями. Он пытался помешать протестующим выйти из автобуса, который заехал на территорию с усиленной охраной.

В конечном итоге, как отмечается, протесты проходят мирно и никаких арестов не было.

10 января в Греции народные депутаты начали обсуждение в парламенте пакета законопроектов на 1326 страниц. Соответствующие законопроекты предусматривают дальнейшее сокращение выплат, более жесткие правила по проведению забастовок и планы относительно онлайн-аукционов по продаже имущества лиц, которые не выполнили своих обязательств по ипотечным кредитам.