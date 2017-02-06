США объявили о новых санкциях в отношении Ирана

США в пятницу ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном, спустя несколько дней после того, как Белый дом вынес Тегерану предупреждение в связи с испытанием баллистической ракеты и другими действиями.

В заявлении, размещённом на сайте Казначейства США, ведомство привело перечень попадающих под санкции лиц и предприятий, часть которых находится в Объединённых Арабских Эмиратах, Ливане и Китае.

Решение администрации США стало первой мерой в отношении Ирана с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента 20 января. Санкции схожи с действиями администрации Барака Обамы, направленными против программы баллистических ракет Ирана.

Новые ограничения коснулись областей, которые остаются под санкциями, несмотря на ядерную сделку 2015 года - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и программы баллистических ракет Ирана.

"Сегодняшнее решение - часть усилий Казначейства в противодействии пагубной активности Ирана за рубежом, выходящей за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в заявлении Казначейства со ссылкой на ядерную сделку между Ираном и мировыми державами.

В числе тех, кто попал под действие пятничных санкций, компании и отдельные лица, которые по мнению Казначейства США, оказывают содействие торговой сети, возглавляемой иранским бизнесменом Абдоллой Асгарзадехом.

Казначейство сообщило, что он был связан с промышленной группой "Шахид Хеммат", которую США считают причастной к разработке программы создания баллистических ракет Ирана.

Санкции также были введены в отношении базирующейся в Ливане сети, которой управляет Корпус стражей исламской революции, элитное военное формирование, обладающее политической и экономической силой в Иране.