США расширили санкции против Ирана

Вашингтон внес 18 организаций и физических лиц в список санкций против Ирана, сообщили госдепартамент и министерство финансов США.

В частности, в список попали две иранские организации, которые, как считают США, вовлечены в программу создания баллистических ракет.

Кроме того, санкции коснулись семи организаций и пяти частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции. Также в списке оказались "криминальная организация, два иранских бизнесмена и организация, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ", говорится в заявлении Минфина.

Госдепартамент в своем заявлении повторил длинный список претензий США к Ирану, включая поддержку организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский палестинский джихад", "угрозы Израилю и стабильности на Ближнем Востоке", поддержку властей Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене.

Ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года. При этом Вашингтон сохраняет санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в спонсировании Тегераном терроризма.

Последний раз США расширяли санкции против Ирана в феврале. Тогда под ограничения попали 13 физических лиц из Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана и 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.