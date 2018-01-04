В Аргентине стартовала кампания по борьбе с прогульщиками в парламенте

Два месяца назад аргентинский конгресс ввел новую систему контроля за посещаемостью депутатов и сотрудников аппарата, в результате уже выявлено 190 человек, которые долгое время не появлялись на работе без каких-либо уважительных причин.

Как пишет местное издание La Nacion, в ближайшее время 160 "прогульщиков" будут сняты со своих постов после улаживания всех формальностей. Остальные 30 человек решили уволиться сами, после того как им предъявили неопровержимые доказательства пропуска ими рабочих дней. Из 160 работников, которым грозит увольнение, 83 не появились на работе по меньшей мере 10 дней подряд без уважительной причины. Всего в заведении работает 16500 человек.

Для учета работников и депутатов используется новая биометрическая система. На входе в здание нужно отметить свое прибытие с помощью датчика, который сканирует отпечаток пальца. Это является необходимым условием для получения зарплаты. После введения новой системы учета, как сообщает газета, коридоры парламента наполнились служащими, в ближайших кафе не бывает свободных мест, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, видеть которых раньше приходилось не часто.

Издание напоминает, что после вступления в должность в декабре 2015 года президент Аргентины Маурисио Макри объявил войну прогульщикам. Власти страны уверяют, что с того времени тысячи "работников-фантомов", которые получали деньги из госбюджета ни за что, были уволены. Одно время профсоюзы ставили под сомнение заявления Макри о широко распространенную практику прогулов и обвинили президента в том, что он лишь использовал это как повод для массовых увольнений работников госучреждений. Однако нынешние увольнения в парламенте были одобрены всеми законодательными органами, а также профсоюзами.