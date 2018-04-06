Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Польша не будет принимать мигрантов-мусульман

Польша не собирается принимать мигрантов из мусульманских стран. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

При этом отмечено, что именно поляки приютили значительную часть украинских беженцев.

"Мы продолжим придерживаться позиции, которую озвучили еще до выборов: Польша не станет принимать мигрантов с Ближнего востока и из Северной Африки. Мы уже приняли несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев из Украины", - рассказал в интервью Матеуш Моравецкий.

Ранее Брюссель ввел для членов ЕС квоту по приему мигрантов, но некоторые страны, в том числе и Польша, отказались ее исполнять. В ответ им пригрозили санкциями, которые пока так и остались лишь угрозами.

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