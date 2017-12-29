Последнее обновление: 29.12.2017 16:10

Порошенко запустил второй этап судебной реформы

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"Подписал указы о ликвидации и создании местных судов в Украине и призываю юристов-ученых и адвокатов к активному участию в конкурсах на должности судей", - отметил глава государства.

Порошенко напомнил, что первый этап судебной реформы был завершен формированием нового Верховного суда, а теперь продолжается второй этап реформы.

"Сегодня проходит второй этап, цель которого - две абсолютно четкие позиции: необходимо приблизить суды и правосудие к людям. Не может быть больше районов без судов и судов без судей", - подчеркнул президент.

В свою очередь заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, которого цитирует пресс-служба главы государства, заметил, что данными указами в соответствии с действующим законодательством реорганизуется система правосудия, в частности ликвидируются, создаются и реорганизуются "определенные суды".

По его словам, это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Так, Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.

"Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции", - сказал он.

Кроме того, Филатов рассказал, что также ликвидируются и создаются определенные суды в больших городах с целью организационной и финансовой оптимизации и для обеспечения лучшего доступа к правосудию и более эффективному рассмотрению судебных дел.

Заместитель главы АП прибавил, что при подготовке соответствующих указов состоялись консультации с Высшим советом правосудия, который поддержал эти представления, и документы подаются Государственной судебной администрацией.

Как сообщалось, раньше в Администрации президента подготовили проекты указов "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов".

В свою очередь Высший совет правосудия одобрил соответствующие инициативы, которыми предусмотрено ликвидировать 142 местных общих суда и образовать 74 окружных суда.

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