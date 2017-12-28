Последнее обновление: 28.12.2017 17:08

Белорусы не верят в официальную инфляцию и ожидают роста цен в 2018 году

Нацбанк провел опрос об инфляционных ожиданиях населения.

В опросе методом личного интервью по месту жительства приняло участие 1000 респондентов Республики Беларусь (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет).

Согласно данным опроса, белорусы ощущают инфляцию на уровне 12,9%. При этом из опрошенных 51,8% респондентов ответили, что цены выросли сильно, 34,8% – что умеренно, 11,2% – что незначительно.

Большинство белорусов ждет от следующего года роста цен почти на уровне ощущаемых сегодня - 11,9%.

При этом 19,5% респондентов считают, что рост цен замедлится, 60,8% – что цены будут расти с той же интенсивностью, 16,3% – что цены будут расти быстрее, чем сейчас.

В то же время 70,3% опрошенных считают, что сейчас плохое время для крупных покупок. Для крупных покупок в кредит сегодня оценивают как неблагоприятное время 62,4%. Аналогично оценивают время для сбережений 74,4%. Такой же процент опрошенных предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. 41,3% респондентов хранят сбережения в наличной форме, 29,6% – на депозите (вкладе) в банке, 16,3% – вкладывают в недвижимость.

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