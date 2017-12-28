В Финляндии началась забастовка банковских сотрудников

Забастовка банковских работников началась в Финляндии в четверг, как ожидается, банки не будут работать до конца года, сообщает государственный посредник по трудовым спорам Минна Хелле.

Основным предметом спора между профсоюзом, в котором состоит около 20 тысяч человек, и работодателями стал режим работы в выходные дни.

Забастовка в четверг и пятницу пришлась на низкий сезон деловой активности: в Финляндии, как и в других странах ЕС, только три рабочих дня между уже прошедшими рождественскими праздниками, завершившимися 26 декабря, и наступающим Новым годом.

"Нет возможности достичь соглашения до забастовки 28-29 декабря, банки вернутся к нормальной работе 2 января", — написала Хелле в сети микроблогов Twitter.

Ожидается, что забастовка пройдет незаметно для большинства клиентов. Будут закрыты банковские отделения, которые из-за праздников и так имели сокращённый график работы, возможно, будет увеличено время ожидания на телефонных линиях служб поддержки, а инвестиционные операции (покупка акций, ценных бумаг) будут проходить в замедленном режиме.

Как предполагает Хелле, забастовка в четверг и пятницу не принесет результатов и будет проведена повторно 4-5 января.