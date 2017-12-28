Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Треть немцев поддерживают идею Соединенных Штатов Европы

Почти каждый третий немец (30 процентов) поддерживает предложение председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца – преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы.

Во Франции такую идею поддерживают 28 процентов, в скандинавских странах: Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии – от 12 до 13 процентов жителей. Наиболее скептично к предложению немецкого политика относятся жители Великобритании, которая готовится выйти из состава ЕС. Там уровень поддержки составил всего 10 процентов.

Мартин Шульц на съезде СДПГ в начале декабря выступил с идеей преобразовать ЕС в Соединенные Штаты Европы к 2025 году, приняв общую конституцию. Государства ЕС, которые откажутся ее поддержать, согласно предложению политика, автоматически выйдут из Евросоюза. В христианско-демократическом союзе, который возглавляет Ангела Меркель, раскритиковали эту идею.

Опрос был проведен организацией YouGov в период с 13 по 19 декабря.

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