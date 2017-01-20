Китайский ЦБ временно снизил норму резервирования для 5 крупнейших банков страны

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизил норму резервирования для пяти крупнейших банков страны сроком на 28 дней, стремясь ослабить дефицит ликвидности, возникший на финансовом рынке перед началом длительных праздников, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, норма резервирования для крупнейших банков понижена на 1 процентный пункт.

Норма резервирования для крупных банков в Китае находится на уровне 17% уже почти год. Таким образом, для пяти фининститутов в следующие 28 дней она будет составлять 16%.

Биржи материкового Китая будут закрыты в период с 27 января по 2 февраля в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Спрос на денежные средства в преддверии длительных праздников традиционно возрастает.

НБК сообщил сегодня, что предоставил ряду крупных коммерческих банков ликвидность сроком на 28 дней в рамках временного механизма.

Это обеспечит "более эффективное распространение ликвидности" перед началом длительных праздников, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Ставка по временным операциям предоставления ликвидности такая же, как и по операциям на открытом рынке на тот же срок, отмечают в НБК.

На этой неделе китайский Центробанк влил рекордные 1,13 трлн юаней ($164 млрд) в финансовую систему.

Благодаря действиям НБК ставка РЕПО overnight - индикатор доступности денежных средств на межбанковском рынке, опустилась в пятницу на 18 базисных пунктов - до 2,38%. Накануне ставка поднималась до максимальных с апреля 2015 года 2,56%.