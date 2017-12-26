Убийцы Шеремета до сих пор не установлены.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, на сегодня следствие рассматривает пять версий совершения убийства журналиста.

"Личности преступников не установлены", - сказал он.

Одновременно Князев добавил, что не только в этом деле засекречены решения судов первой инстанции, которые дают разрешение на те или другие следственные действия.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

С момента убийства следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР.

Однако 8 февраля 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков провел пресс-конференцию о ходе расследования убийства Шеремета.

Таким образом, на сегодня следствие рассматривает пять версий совершения убийства журналиста.

10 мая журналисты презентовали фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, в фильме говорится о том, что сотрудник СБУ был возле дома Шеремета в ночь перед убийством.