Последнее обновление: 26.12.2017 17:02

Убийцы Шеремета до сих пор не установлены

Убийцы Шеремета до сих пор не установлены.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, на сегодня следствие рассматривает пять версий совершения убийства журналиста.

"Личности преступников не установлены", - сказал он.

Одновременно Князев добавил, что не только в этом деле засекречены решения судов первой инстанции, которые дают разрешение на те или другие следственные действия.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

С момента убийства следствие отказывалось от обнародования существенной информации о ходе расследования, для которого была создана спецгруппа с привлечением ФБР.

Однако 8 февраля 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков провел пресс-конференцию о ходе расследования убийства Шеремета.

Таким образом, на сегодня следствие рассматривает пять версий совершения убийства журналиста.

10 мая журналисты презентовали фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, в фильме говорится о том, что сотрудник СБУ был возле дома Шеремета в ночь перед убийством.

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