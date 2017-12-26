Биткоин вырос более чем на 10% после распродажи на прошлой неделе

Биткоин подорожал более чем на 10 процентов на спокойных торгах вторника, продолжив восстанавливаться после падения ниже отметки в $12.000 на прошлой неделе.

Биткоин, самая известная в мире криптовалюта, в ходе торгов пятницы в какой-то момент подешевел почти на 30 процентов до $11.159,93, впоследствии восстановив потери, но показав сильнейшее с 2013 года недельное снижение.

К 10.13 вторника биткоин торговался на уровне $15.437 на базирующейся в Люксембурге бирже Bitstamp, прибавив 10,9 процента к предыдущему закрытию.

С начала 2017 года криптовалюта выросла примерно в 20 раз, с менее $1.000 до $19.666 на бирже Bitstamp 17 декабря и до отметки выше $20.000 на других площадках. Однако с тех пор курс биткоина сильно снизился.

Инвесторы и аналитики считают, что снижение курса биткоина - естественная коррекция после уверенного роста цен, в то время как регуляторы рынка и центробанки продолжают выпускать предупреждения об инвестировании в криптовалюты.

“Фиксация прибыли - это правильно, и покупки на долгосрочную перспективу - тоже. Вы необязательно должны быть правы на этом рынке, вы просто должны быть менее неправы, чем остальные”, - сказал Андрей Попеску, базирующийся в Сингапуре сооснователь биржи криптовалют COSS.

Шмуэль Хаузер, глава регулятора рынка ценных бумаг Израиля, в понедельник сказал, что предложит запретить компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других криптовалютах, участвовать в торгах на бирже Тель-Авива.

Центробанк Сингапура на прошлой неделе опубликовал предупреждение об инвестициях в криптовалюты, сообщив, что недавний взлет их курсов, по его мнению, спровоцирован спекуляциями и что существует высокий риск резкого падения цен.