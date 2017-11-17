Биткоин взлетел до $8000, отыграв 30-процентный обвал

Биткоин установил новый рекорд, приблизившись к $8000 всего несколько дней спустя после падения, доходившего до 29 процентов и ставшего испытанием для сторонников криптовалюты.

Биткоин вырастал в ходе торгов на 1,3 процента до $7997,17, прежде чем уйти в минус. Цифровая валюта демонстрировала рост три дня подряд после распродажи, в результате которой ее рыночная капитализация в ходе торгов понедельника сокращалась на $38 миллиардов. Падение началось после отказа группы разработчиков 8 ноября от обновления лежащей в основе биткоина технологии, известной как SegWit2X, пишет Bloomberg.

Хотя в качестве причин волатильности назывались многочисленные факторы, одна из наиболее убедительных версий заключается в том, что некоторые инвесторы начали переключаться на альтернативные криптовалюты. Отделившийся от биткоина Bitcoin Cash, включающий многие из технических новаций, споры о которых ведут разработчики, вырос больше чем вдвое за тот же период.

"По моему ощущению, сегодняшнее ралли связано с возобновлением интереса к хардфорку Segwit2x и его жизнеспособностью, - написал по электронной почте глава аналитического отдела Blockchain Capital Спенсер Богарт. - Несмотря на отзыв обновления, остается группа людей, которые будут продвигать запланированный форк. Я думаю, что в связи с этим инвесторы переводят средства из других криптоактивов в биткоин, чтобы иметь цифровые валюты по обе стороны форка".