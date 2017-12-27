Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Биткоин продолжает дорожать после падения ниже $11 тыс на прошлой неделе

Курс биткоина составляет $16,895 тыс. на 09:21.

По данным СoinМarketСap, крупнейшая криптовалюта выросла в цене на 9,60% за сутки. Рыночная капитализация ее составляет $283 млрд.

Другие криптовалюты продолжают уверенный рост. Общая капитализация альткоинов - $620 млрд.

Как сообщалось, 17 декабря биткоин подорожал на некоторых биржах до 20 тысяч долларов, а уже 22 декабря подешевел до уровня ниже 11 тысяч долларов. Эксперты считают, что былое снижение курса биткоина - естественная коррекция после уверенного роста цен, в то время как регуляторы рынка продолжают выпускать предупреждения об инвестировании в криптовалюты.

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