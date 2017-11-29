Впервые курс биткойна превысил $10 тысяч

Курс биткойна превысил отметку в $10 тыс. впервые за свою девятилетнюю историю. Это произошло всего через два дня после того, как стоимость криптовалюты преодолела отметку в $9 тыс., отмечает MarketWatch.

Биткойн стоит сейчас $10,446 тыс., свидетельствуют данные Coindesk.com. С начала текущего года курс криптовалюты взлетел более чем на 900%, в том числе только за последний месяц он прибавил свыше 50%.

Курс превзошел отметку в $10 тыс. также и на других биржах, включая CoinMarketCap и CEX.

"Пузырь" биткойна на данный момент не показывает никаких признаков ослабления, - отмечает главный глобальный экономист UBS Wealth Management Пол Донован. - Десять тысяч - хорошее круглое число, а "пузыри" предпочитают круглые числа реальным мировым базовым факторам. В экономическом плане это прежде всего вопрос передачи богатства со стороны большой группы (покупателей "пузырей") маленькой группе (продавцов "пузырей")".

Некоторые эксперты сравнивают биткойн с тюльпанами, проводя аналогию с 17-м веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы этих цветов, завершившийся крахом.

Тем не менее не все аналитики настолько пессимистично относятся к криптовалютам.

По мнению бывшего управляющего хедж-фондами Fortress Майкла Новогратца, курс биткойна может подскочить до $40 тыс. до конца 2018 года. "Есть большой приток денег, причем не только здесь (в США), но и по всему миру", - заявил он в интервью CNBC.