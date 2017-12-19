Минздрав опубликовал график работы больниц и поликлиник в праздники

Министерство здравоохранения опубликовало на сайте график работы медучреждений в декабре этого года и январе 2018 года.

Согласно графику, работать больничные организации здравоохранения будут:

23 декабря по графику работы в субботний день;

24 декабря по графику работы в выходной день;

25 декабря по графику работы в праздничный день;

1 января по графику работы в праздничный день;

2 января по графику рабочего дня;

20 января по графику работы в субботний день.

График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных следующий:

23 декабря по графику работы в субботний день;

24 декабря по графику работы в выходной день;

25 декабря по графику работы в праздничный день;

1 января по графику работы в праздничный день;

2 января по графику работы в субботний день;

20 января по графику рабочего дня.