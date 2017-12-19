Минздрав опубликовал график работы больниц и поликлиник в праздники

Министерство здравоохранения опубликовало на сайте график работы медучреждений в декабре этого года и январе 2018 года.
Согласно графику, работать больничные организации здравоохранения будут:
23 декабря по графику работы в субботний день;
24 декабря по графику работы в выходной день;
25 декабря по графику работы в праздничный день;
1 января по графику работы в праздничный день;
2 января по графику рабочего дня;
20 января по графику работы в субботний день.
График работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных, медицинской техники, особого типа и иных следующий:
23 декабря по графику работы в субботний день;
24 декабря по графику работы в выходной день;
25 декабря по графику работы в праздничный день;
1 января по графику работы в праздничный день;
2 января по графику работы в субботний день;
20 января по графику рабочего дня.