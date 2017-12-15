Бундесбанк отметил подъем экономики Германии

Центральный банк Германии (Бундесбанк) повысил прогнозы роста ВВП Германии на 2017-2019 годы - экономика ФРГ в 2017 году увеличится на 2,6%, а не на 1,9%, как предполагалось ранее, говорится в полугодовом прогнозе Бундесбанка. Прогноз на 2018 год улучшен с 1,7% до 2,5%, на 2019 год - с 1,6% до 1,7%.

При этом германский регулятор вновь предупредил о замедлении роста после 2018 года из-за перехода восстановления в более зрелую стадию. В 2020 году ЦБ ожидает замедления роста ВВП до 1,5%.

Германский ЦБ отмечает благоприятную ситуацию на рынке труда и в потребительском секторе, а также положительное влияние восстановления мировой торговли.

"Экономика Германии находится на подъеме, - говорится в докладе Бундесбанка. - Благодаря оживленному внешнему спросу наблюдается динамичный рост в промышленности и сохраняется резкое восстановление инвестиций бизнеса".

Бундесбанк повысил прогноз инфляции на текущий и следующий годы, однако снизил оценку на 2019 год, ожидая ослабления ценового давления.

Среднегодовая инфляция в Германии в текущем году составит 1,7% (ранее прогнозировалось 1,5%) и замедлится до 1,6% в 2018 году (ранее - 1,4%), прогнозирует Бундесбанк. В 2019 году темпы роста потребительских цен ускорятся до 1,7% вместо ожидавшихся до этого 1,8%, ожидают в ЦБ. В 2020 году потребительские цены в ФРГ, вероятно, увеличатся на 1,9%.