Экономика Германии показала нулевой рост в IV квартале, едва избежав рецессии

Экономика Германии показала нулевой рост в последнем квартале прошлого года, едва избежав рецессии после спада в период с июля по сентябрь - первого с 2015 года.

ВВП крупнейшей экономики Европы не изменился в квартальном выражении, сообщило Федеральное статистическое управление в четверг. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,1 процента.

Немецкие компании испытывают трудности на фоне замедления темпов роста мировой экономики и торговых споров, спровоцированных политикой президента США Дональда Трампа. Еще один фактор неопределенности - угроза выхода Великобритании из состава ЕС в марте без соглашения с Брюсселем.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года ВВП Германии вырос на 0,6 процента, показали скорректированные с учетом календарных факторов данные. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост показателя на 0,7 процента.