Неожиданный рост индекса доверия потребителей в Германии укрепит позиции Меркель перед выборами

Уверенные настроения немецких потребителей улучшились еще больше ближе к сентябрю, свидетельствует вышедшее во вторник исследование, оправдавшее прогнозы, согласно которым немецкие потребители продолжат поддерживать крупнейшую экономику еврозоны во втором полугодии.

Расходы домохозяйств догнали экспорт, главный источник экономического роста Германии, за счёт рекордно высоких показателей занятости, обеспеченности работой, роста реальных зарплат и низких кредитных ставок.

Неожиданно высокий индекс, подсчитанный институтом GfK, стал ещё одним в серии оптимистичных экономических индикаторов в Германии, которые в целом увеличивают шансы канцлера ФРГ Ангелы Меркель на победу на выборах в сентябре.

Индекс настроений потребителей, основанный на опросе около 2.000 немцев, вырос до 10,9 пункта, продемонстрировав рост пятый месяц подряд.

Индекс достиг максимального значения с октября 2001 года, превысив консенсус-прогноз аналитиков на уровне 10,8 пункта.

Институт GfK связал неожиданный рост с текущим улучшением ожиданий дохода. Эти ожидания улучшились пятый месяц подряд, достигнув максимума с момента объединения Германии в 1990 году.

“Весьма позитивная ситуация с занятостью в Германии остаётся важнейшим фактором благоприятных настроений потребителей”,- говорится в заявлении исследователя GfK Рольфа Бюркля.

Правительство ФРГ ожидает, что скорректированный с учетом календарных факторов рост экономики в 2017 году составит 1,9 процента. Такой показатель совпадёт с результатами прошлого года, когда экономический рост Германии оказался наиболее значительным среди развитых стран G7.