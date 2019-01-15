Рост ВВП Германии замедлился до минимума 5 лет в 2018 году

Рост ВВП Германии составил 1,5 процента в 2018 году, достигнув пятилетнего минимума и значительно замедлившись по сравнению с предыдущим годом, показала предварительная оценка Федерального статистического управления во вторник.

Крупнейшая экономика Европы испытывает трудности на фоне замедления роста мирового ВВП, торговых споров, спровоцированных политикой президента США Дональда Трампа, и угрозы выхода Великобритании из состава ЕС без сделки с Брюсселем.

“Немецкая экономика, таким образом, выросла девятый год подряд, хотя и утратила импульс”, - сообщило статистическое ведомство, добавив, что основным катализатором роста стал внутренний спрос, поскольку потребление домохозяйств и государственные расходы увеличились в годовом выражении.

Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали, что рост ВВП составит 1,5 процента в 2018 году по сравнению с 2,2 процента в 2017-м.

Рост ВВП, скорректированный с учетом календарных факторов, составил 1,5 процента по сравнению с 2,5 процента годом ранее, сообщило статистическое управление.