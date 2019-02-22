Повышение госрасходов позволило экономике Германии избежать рецессии в IV квартале

Увеличение госрасходов помогло Германии избежать рецессии в четвертом квартале, показали данные в пятницу, в то время как экспорт не смог придать импульс замедляющейся экономике страны.

Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением, подтвердили нулевой рост ВВП Германии в четвертом квартале.

Госрасходы увеличились на 1,6 процента, прибавив 0,3 процентного пункта к росту экономики. Экспорт и импорт выросли на 0,7 процента.

Частное потребление, поддерживавшее экономику на фоне ослабления экспорта и трудностей, связанных с переходом к новому стандарту определения уровня вредных выбросов автомобилей, повысилось лишь на 0,2 процента, прибавив 0,1 процентного пункта к росту ВВП.

По словам главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, ужесточение правил относительно вредных выбросов, которое ударило по продажам в автомобильной отрасли, оказало давление как на экспорт, так и на частное потребление.

Зависимость роста ВВП Германии от экспорта делает экономику страны особенно уязвимой к торговым спорам США с Китаем и Евросоюзом.

“Урегулирование торгового конфликта безусловно положительно повлияет (на экономику Германии)”, - сказал Гитцель.