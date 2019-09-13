Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

Германии не грозит полноценная рецессия - Минэкономики

Экономике Германии, крупнейшей в Европе, сейчас не грозит дальнейшее снижение ВВП или полноценная рецессия, но и оживления, судя по текущим индикаторам, пока ждать не стоит, сообщило в пятницу Министерство экономики страны.

“Экономика Германии проходит через слабую фазу”, - говорится в ежемесячном обзоре Минэкономики.

“На данный момент более сильный спад или даже полноценная рецессия не ожидаются”.

Во втором квартале ВВП Германии сократился на 0,1% в квартальном исчислении, что вкупе с рядом опубликованных позднее слабых макроэкономических показателей позволяет опасаться, что экономика скатится в рецессию в третьем квартале.

Экономисты обычно определяют техническую рецессию как два подряд квартала спада ВВП.

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