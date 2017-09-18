Нацбанк Украины сообщил о новом претенденте на покупку "дочки" Сбербанка РФ

Национальный банк Украины рассматривает документы украинского гражданина на покупку VS Банка, в котором 99,92 процента принадлежит российскому Сбербанку, сообщила пресс-служба украинского регулятора.

“Национальный банк Украины 28.08.2017 года получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения опосредованного существенного участия в ПАО ”ВиЭс Банк“ в размере 99,9 процента акций этого банка”, - говорится в сообщении украинского регулятора, не назвавшего имени претендента.

Закон дает центральному банку три месяца на рассмотрение документов и принятие решения.

По данным на 1 июля, VS Банк с активами в размере 3,6 миллиарда гривен занимал 28 место среди 88 действующих на Украине банков. Капитал банка составлял 979,5 миллиона гривен.

На Украине работают пять банков с российским государственным капиталом. Три из них - “дочки” Сбербанка, Внешэкономбанка и ВТБ - входят в топ-20.

На прошлой неделе заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сказала, что НБУ не получал официальных документов на согласование покупки банков из первой двадцатки с тех пор, как в июле регулятор отказал нескольким претендентам.

Украина признала Россию страной-агрессором за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. В марте этого года Киев ужесточил санкции к “дочкам” российских госбанков, которым еще с 2014 года было запрещено увеличивать активы и депозиты, из-за чего их рыночная доля сократилась почти в полтора раза до менее 9 процентов.