В Швеции планируют повысить пенсионный возраст

Швеция в ближайшие годы повысит минимальный пенсионный возраст. Об этом в четверг заявили основные политические партии страны.

"Сейчас работники могут выбирать государственную пенсию в возрасте с 61 года. До 2026 года этот возраст будет постепенно повышен до 64 лет", - говорится в сообщении.

Текущая пенсионная система была разработана приблизительно 20 лет тому назад, и шведы сейчас живут в среднем приблизительно на 2,5 года дольше.

"Это положительный факт, однако это значит, что пенсии ... должны продлеваться. Для того, чтобы поддерживать хороший и постоянный уровень пенсий, люди должны работать дольше", - говорится в заявлении политических партий.

Отмечается, что соответствующие реформы усложнят для компаний процедуру увольнения работников, которые хотят продолжить работать после достижения обязательного пенсионного возраста.