Газовый хаб в Австрии после аварии перераспределил транзитные потоки

Пока следователи выясняют причину мощного взрыва на газоперекачивающей станции в австрийском Баумгартене-на-Мархе, операторы смогли перераспределить потоки с минимальными потерями, сообщает оператор станции, компания Gas Connect Austria.

"С прошлой ночи мы вновь в состоянии поставлять газ с компрессорной станции Баумгартен, как это было и до инцидента. Это означает, что все транзитные системы функциональны и функционируют во всех направлениях. Внутренние поставки также в безопасности", - говорится в сообщении.

Пострадавший участок газопровода, который проходит под землей, удалось изолировать. Тем не менее, как сообщают местные СМИ, транзит газа по Австрии на юг и юго-восток будет ограничен до особого распоряжения.

Государственное управление уголовных расследований, эксперты на местах продолжают расследовать причину аварии. Основной версией является техническая неисправность.

Взрыв на газораспределительной станции нефтегазовой компании OMV прогремел во вторник в 08:45. Погиб один человек, 21 получили ранения, один из них – тяжелые. Станция принадлежит крупнейшему в Австрии импортеру природного газа, который закупает сырье в России, Норвегии и других стран. Станция является крупнейшей не только в республике, но и во всей Европе.

В результате взрыва на австрийской газораспределительной станции Баумгартен транзит газа по территории Украины уменьшился на 23%.