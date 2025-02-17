Последнее обновление: 17.02.2025 15:09

В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы

В Вашингтоне считают, что в случае завершения конфликта на Украине туда можно будет направить миротворцев из неевропейских стран для поддержания перемирия. Об этом сообщает The Economist.

Согласно информации, чиновники предлагают привлечь миротворцев из таких стран, как Бразилия или Китай, разместить их на линии прекращения огня, чтобы они выполняли функцию буфера.

The Economist отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог сообщить представителям стран Евросоюза, что силы, состоящие только из европейских военных, будут менее эффективны при взаимодействии с Россией.

Ранее многие СМИ писали о дискуссиях на предмет отправки на Украину европейских миротворцев в случае прекращения огня.



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