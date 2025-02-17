Последнее обновление: 17.02.2025 15:09

Трамп может разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать разрешение европейским странам покупать американское оружие для Украины. Об этом сообщает Fox News.

Когда его спросили, позволит ли он Европе покупать произведенное в США оружие для Украины, Трамп ответил: "Да".

Это может позволить Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военные поставки на фоне попыток новой администрации достичь мирного соглашения.

Как известно, представители команды Трампа вылетели в воскресенье в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ.



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