В МЭА ожидают "беспрецедентного" роста мирового спроса на электроэнергию до 2027 года

К 2027 году мировое потребление электроэнергии вырастет на "беспрецедентные" 3500 ТВт, что превышает годовое потребление электроэнергии в Японии. Об этом говорится в отчете Electricity 2025 Международного энергетического агентства (МЭА).

Ожидается, что до 2027 года потребление электроэнергии будет расти в среднем на 4% ежегодно.

МЭА объясняет это ростом потребления электроэнергии в промышленности, кондиционировании воздуха, электрификации и центрах обработки данных.

"Этот всплеск обусловлен прежде всего активным ростом использования электроэнергии в промышленном производстве, увеличением спроса на кондиционеры, ускорением электрификации, возглавляемой транспортным сектором, а также быстрым расширением центров обработки данных", - говорится в отчете.

Агентство подчеркивает, что подавляющая часть дополнительного спроса в течение следующих трех лет будет приходиться на страны с переходной экономикой и развивающиеся страны, на которые приходится 85% роста спроса.

"Эта тенденция наиболее выражена в Китае, где спрос на электроэнергию растет быстрее, чем экономика в целом, начиная с 2020 года. Потребление электроэнергии в Китае выросло на 7% в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 6% до 2027 года.

Росту спроса в Китае частично способствовал промышленный сектор, где наряду с традиционными энергоемкими отраслями значительную роль играет быстро растущее энергоемкое производство солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и сопутствующих материалов", - объясняет IEA.

В то же время в Соединенных Штатах Америки рост спроса, как ожидается, будет достигать около 2% в год в 2025-2027 годах.

Рост спроса в ЕС прогнозируется более скромным: ожидается, что он вернется к уровню 2021 года только к 2027 году, после значительного спада в 2022 и 2023 годах, вызванного энергокризисом.

"Ускорение глобального спроса на электроэнергию подчеркивает значительные изменения, происходящие в энергетических системах по всему миру, и приближение новой эпохи электроэнергии. Но это также создает новые вызовы для правительств в обеспечении безопасного, доступного и устойчивого снабжения электроэнергии", - заявил директор департамента энергетических рынков и безопасности МЭА Кейсуке Садамори.

МЭА подчеркивает, что рост источников с низким уровнем выбросов - прежде всего, возобновляемых и атомных - является достаточным, чтобы покрыть весь прирост мирового спроса на электроэнергию в течение следующих трех лет.

Так, ожидается, что в Китае, США и Индии доля солнечной энергетики в годовом производстве электроэнергии достигнет 10% к 2027 году.