Последнее обновление: 19.02.2025 14:17

Цены на нефть эталонных марок в среду утром слабо повышаются

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на утро составляет $75,98 за баррель, что на $0,14 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,62 до $75,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,16 до $72,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,11 (1,6%), до $71,85 за баррель.

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