В Вене экс-министр финансов предстал перед судом за коррупцию

В Австрии перед судом впервые в истории страны престал бывший министр, которого обвиняют в коррупции в период его министерской деятельности.

Во вторник, 12 декабря, начался процесс, фигурантами которого стали бывший министр финансов Карл-Хайнц Грассер и 14 других обвиняемых.

Прокуратура утверждает, что ныне 48-летний Грассер в 2004 году при продаже примерно 60 тысяч государственных квартир дал частному инвестору важный совет о необходимой величине покупной цены с целью обойти другого участника тендера. При этом обвиняемый, по версии следствия, получил "откат" - 9,6 миллиона евро (один процент от общей цены сделки в 961 млн евро).

Грассер занимал пост министра финансов с 2000 по 2007 годы. В качестве свидетелей в суд вызваны 165 человек. Общий объем дела, расследование которого длилось 8 лет, составляет 865 страниц. Каждому из обвиняемых грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Все подсудимые отрицают свою вину.