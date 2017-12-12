Концерт Deep Purple в Минске не состоится

Заявленный на 4 июня концерт Deep Purple в Минске в рамках мирового турне The Long Goodbye Tour не состоится.

«С большим сожалением сообщаем об отмене концерта Deep Purple в Минске в связи с логистическими сложностями. Вместо этого группа 3 июня выступит в Риге и затем отправится в Киев. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - отмечают организаторы.

The Long Goodbye Tour посвящен 50-летию Deep Purple и многими воспринимается, как прощальный.

«Это последний большой мировой тур», - сказал Иэн Пэйс в интервью порталу Rock Antenne.

Ближайшие к Беларуси концерты тура пройдут в Москве (30 мая), Санкт-Петербурге (1 июня), Риге (3 июня), Киеве (6 июня).

Обмен билетов на другие мероприятия организатора — www.chg.by.