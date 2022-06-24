В Беларуси появится реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий

Белорусские власти решили перетряхнуть организаторов культурно-зрелищных мероприятий с помощью уже хорошо изученного инструмента – реестра.

Согласно постановлению Совмина РБ №401 от 22 июня 2022 года, создается реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, регистрироваться в котором придется не только белорусским юрлицам, но и иностранным организациям.

Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий без включения в реестр не допускается. Реестр будет вести Министерство культуры. Постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года. До этой даты будут действовать ранее выданные удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий.