Последнее обновление: 23.06.2017 16:47

КНДР испытала двигатель, который может быть предназначен для межконтинентальной ракеты

Северная Корея провела новые испытания ракетного двигателя, которые, по мнению США, могут быть частью программы разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщил Reuters американский чиновник в четверг.

США предполагают, что целью испытаний была проверка самой маленькой ступени двигателя МБР, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности. С начала года КНДР провела целый ряд испытаний двигателей и ракет.

Второй американский чиновник также подтвердил информацию об испытаниях, но не сообщил подробности относительно того, какой компонент ракеты протестировала Северная Корея и входят ли испытания в программу разработки МБР.

По словам одного чиновника, испытания прошли в последние 24 часа.

Северокорейские государственные СМИ, которые обычно сразу освещают успешные разработки в этой области, ничего не сообщили об испытаниях двигателя.

Чиновники Южной Кореи не знают подробностей о новых ракетных тестах и отказались от комментариев относительно вероятного типа двигателя.

Новость появилась на следующий день после того, как на встрече высокопоставленных американских и китайских дипломатов и министров иностранных дел в Вашингтоне США призвали Китай усилить экономическое и дипломатическое давление на КНДР, чтобы сдержать ее ядерную и ракетную программы.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности "большого, большого конфликта" с КНДР из-за ее программы вооружений, однако американские чиновники сказали, что в приоритете - ужесточение санкций, а не военная сила.

Высокопоставленный китайский дипломат Ян Цзечи сказал Трампу на встрече в Белом доме, что Пекин готов к "сохранению коммуникации и координации" с США в попытке ослабить напряженность на Корейском полуострове, говорится в заявлении китайского МИДа, опубликованном в пятницу.

Глава Разведывательного управления министерства обороны США сказал Конгрессу в мае, что без контроля Северная Корея "неизбежно" разработает ракету с ядерной боевой частью, способную достигнуть материковой части США.

В то же время, по мнению экспертов, Пхеньяну могут понадобиться многие годы на то, чтобы разработать надежную межконтинентальную баллистическую ракету.

Континентальная часть США находится примерно в 9.000 километрах от Северной Кореи. Минимальная дальность МБР - около 5.550 километров, но некоторые могут преодолевать расстояние в 10.000 километров и более.

Военное решение северокорейского кризиса стало бы "трагедией невероятного масштаба", говорил в мае министр обороны США Джим Мэттис.

В то же время США наращивают усилия для предотвращения возможного удара со стороны КНДР и в мае провели первые успешные испытания системы перехвата ракет межконтинентальных баллистических ракет.

Однако 21 июня США и Япония провели неудачные испытания совместно разработанной ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA, сообщило Агентство по противоракетной обороне США в четверг.

Первые испытания, состоявшиеся в феврале, прошли успешно.

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