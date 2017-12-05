Хитрая схема на “Бобруйскагромаше”: уйти в отгул, но остаться на работе

ОАО “Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш” нашла оригинальный способ выполнить указание Лукашенко и довести среднюю зарплату до конца 2017 года до уровня тысячи рублей, а то и перешагнуть заданную планку.

На предприятии устно (нет бумажки – нет доказательств?) требуют от работников писать заявления на отгул на 8-10 дней за свой счет. При этом рабочие обязаны оставаться на рабочих местах и работать. Составляются специальные графики, кто обязан “уйти в отгул”. “Рекомендация” исходит от непосредственного начальства рабочих, однако, по неподтвержденным данным, администраторы предприятия просто выполняют негласное указание руководителя Бобруйска, пишет belprauda.org

Всех, кто отказывается писать заявления на отгулы, отправляют к директору предприятия для решения вопроса.

Уйти в отгул, чтобы работать – и при этом зарплату за декабрь обещают сохранить на прежнем уровне. Человек, отработавший по документам в течение месяца из 20 рабочих дней только 10, получит зарплату за целый месяц. Соответственно, среднюю зарплату посчитают исходя из отработанных дней. Средняя зарплата перешагнет заветную планку в тысячу рублей, но только на бумаге.