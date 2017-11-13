Падение курса биткоина достигло почти 30%

В понедельник утром курс биткоина снизился до $5605, что на 29% ниже исторического максимума в $7882, зафиксированного 8 ноября. К пятнице падение составило $1000, а за выходные оно усилилось, сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики Bloomberg объясняют происходящее на рынке тем, что инвесторы переключились на альтернативное средство — биткоин кэш. Криптовалюта, которая отделилась от биткоина в августе, подорожала с пятницы на 40%, а в воскресенье стоила уже $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник ее курс упал до $1379.

Как объясняет Bloomberg, на биткоин кэш инвесторы переключились из-за большего размера блока этой криптовалюты. Технически это позволяет быстрее производить транзакции и понизить размер комиссионных. В то же время сторонники биткоина выступали против увеличения размера блока, поскольку опасались, что это подорвет децентрализованную природу криптовалюты и уничтожит идею, которая лежала в ее основе.

«Происходит накачка Bitcoin Cash, - заявил главный исполнительный директор базирующейся в Гонконге биржи криптовалют BitMEX Артур Хейз. — Это, очевидно, скоординированные действия определенных лиц, лично заинтересованных в Bitcoin Cash».

Как рассказал агентству Майк Кайамори, глава компании Quoine, активно действующей на рынке криптовалют, происходящее на рынке можно охарактеризовать как панику. По его словам, наилучшим выходом для инвесторов стало бы вложение как в биткоин, так и в биткоин кэш.