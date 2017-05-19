Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Курс биткойна впервые превысил $1900

Сегодня курс биткойна впервые превысил $1,9 тыс. на фоне глобальной политической неопределенности. С понедельника капитализация рынка биткойна увеличилась на $4 млрд - до $31,8 млрд, тогда как еще 25 апреля она составляла $20,6 млрд.

По данным Coindesk, биткойн подорожал в пятницу до $1951,87.

Спрос на криптовалюты в Японии и Южной Корее оказал значительное влияние на динамику биткойна. Объемы торгов биткойнами в паре с японской иеной и южнокорейской воной увеличились, сейчас на их долю приходится 48,6% от общего объема операций, свидетельствуют данные сайта CryptoCompare.

Недавно Япония приняла закон, разрешивший ритейлерам принимать биткойны как законное платежное средство, что подстегнуло рост операций с критовалютой. При этом биткойн в иенах дороже, чем при прямом обмене на доллары: в пятницу - 228,78 тыс. иен, или около $2058.

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