Французам предоставили «право на ошибку» в общении с чиновниками

Каждый житель Франции будет иметь «право на ошибку» при официальном общении с госучреждениями. Такое положение внесено в проект нового закона «О служении государства обществу на основе доверия», который будет рассматривать парламент уже в начале следующего года.

Кроме того, новый закон вносит упрощение во взаимоотношения между гражданами и государственными органами, со значительной бюрократией в которых французы сталкиваются ежедневно.

«Несмотря на то, что французский государственный аппарат всегда играл важную роль в истории нашей страны и продолжает ее играть сегодня, мы все же не можем не признать, что постепенно между французами и государством установилось некоторое отчуждение», - заявил премьер-министр Эдуард Филипп, сообщая о намерении внесения изменений в законодательство, которое должно стать началом реформы госсектора.

По словам главы правительства, у французского административного аппарата «две беды»: страсть к проверкам и сложность бюрократических процедур.

«Наша цель - по-настоящему изменить принципы работы. И дополнить чиновническую логику контроля и наказания, которая продолжает существовать, культурой доверия к гражданам», - сказал премьер-министр.

Для этого в законе предусмотрено «право на ошибку», в частности в случае допущения ошибки в налоговой декларации гражданин не будет иметь наказания, хотя должен будет заплатить пеню за просрочку представления данных (но это сократит нынешние расходы в таком случае на 50%). Кроме того, закон предусматривает уменьшение количества проверок, которые проводятся по инициативе чиновников, а также упрощение отчетности для малого и среднего бизнеса.

«Право на ошибку» не будет касаться нарушений в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, общественной и личной безопасности, а также в конкретных случаях, когда этот принцип «права на ошибку» противоречит международным нормам.

Критика изменений уже обратила внимание на то, что в каждом случае допущенной ошибки опять же чиновник будет решать, или распространяется на него «право на ошибку», или было это преднамеренное нарушение.

Закон должен прийти на рассмотрение парламента в начале 2018 года, на воплощение изменений правительство выделит 1,5 млрд евро, дополнительно 700 млн евро потратят на закупку оборудования и программного обеспечения, чтобы до 2022 года перевести все административные процедуры в стране на электронную форму.