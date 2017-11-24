Последнее обновление: 24.11.2017 17:04

Саудовский наследный принц рассказал о борьбе с коррупцией

Практически все представители государственной элиты Саудовской Аравии, задержанные по подозрению в коррупции, предпочли досудебное урегулирование претензий, сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью газете New York Times.

Ранее в ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий.

По словам наследного принца, всем задержанным показывали материалы следствия и предлагали либо довести дело до суда, либо заключить сделку, на что согласились 95% подследственных.

"Около 1% смогли доказать, что они невиновны и дело против них прекращено. Около 4% заявили, что они невиновны и пойдут со своими адвокатами в суд", - заявил бен Сальман.

Принц отметил, что, по данным прокурора, доходы казны от выплаты компенсаций могут составить около 100 миллиардов долларов, то есть примерно равны сумме ущерба.

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