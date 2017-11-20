Последнее обновление: 20.11.2017 20:10

В Молдове проходят обыски в мэриях ряда городов

Многочисленные обыски проходят в мэриях ряда населенных пунктов Молдовы, в том числе и столицы, по делу, связанному с фальсификацией тендеров; задержаны четыре человека, сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"Проводятся обыски. Изымаются документы в мэриях, в том числе в бывшем министерстве окружающей среды и мэрии Кишинева. Проверки проходят и в нескольких компаниях-победителях тендеров", - сказала она.

По ее словам, расследование ведется по делу о фальсификациях тендеров на получение денег из Экологического фонда на поддержку проектов местного значения. Она отметила, что речь идет о миллионах леев.

"К настоящему моменту в ходе спецоперации задержаны четверо человек. Среди них — мэр коммуны Гелэуза (Страшенский район, центральная часть Молдовы) и три представителя компаний-победителей фальсифицированных тендеров", - отметила Анжела Старински.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о Николете Малай – представительнице Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией).

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование