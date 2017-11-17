Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

Власти Саудовской Аравии предложили задержанным по делу о коррупции сделку

Власти Саудовской Аравии предлагают некоторым задержанным в рамках антикоррупционной кампании передать властям активы и денежные средства в обмен на свободу, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, сделка предполагает продажу таких активов, как недвижимость и акции, а также открытие данных о банковских счетах для оценки объемов денежных средств.

По имеющимся данным, у одного из задержанных после заключения такой сделки со счета вывели десятки миллионов саудовских риалов. Другой задержанный, якобы, передал властям акции на сумму до 4 миллиардов риалов (примерно 1 миллиард долларов).

Ранее в ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий.

После этого, по неофициальным данным, ЦБ страны выдал распоряжение банкам заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто не был взят под арест; при этом под угрозой уже находится благосостояние задержанных в размере 33 миллиардов долларов.

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