Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

Граждане Украины смогут узнать, кто из чиновников интересовался их данными

Граждане Украины смогут узнать, кто из чиновников, когда и с какой целью интересовался их персональными данными. Это станет возможным после внедрения системы электронного взаимодействия между госреестрами "Трембита", сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Проект "Трембита", созданный по эстонскому образцу, будет запущен в ближайшие месяцы. Он призван упростить и ускорить взаимодействие граждан с госорганами, а также снизить уровень бюрократии. Благодаря этой системе 98 процентов госуслуг можно будет оформить через интернет. Например, процедура оформления социальной помощи при рождении ребенка будет занимать один день вместо десяти.

Отмечается, что схожая система работает в 60 странах мира. "Трембиту" внедряет консорциум из Эстонии и Украины в сотрудничестве с Государственным агентством Украины по вопросам электронного управления. Финансовую поддержку оказал Евросоюз, а также правительства Эстонии и Швеции.

"Реализация электронной системы, к которой Украина шла долгих два года, позволит гражданам стать настоящими собственниками информации о себе", - заявила руководитель проекта EGov4Ukraine, сотрудница Академии электронного управления Эстонии Мари Педак.

Во второй половине 2017 года Эстония председательствует в Совете Европейского Союза. Один из приоритетов страны состоит в том, чтобы подтолкнуть Европу к развитию цифровых технологий. Среди стран ЕС Эстония занимает первое место по уровню цифровизации сферы госуслуг.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование