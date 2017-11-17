Граждане Украины смогут узнать, кто из чиновников интересовался их данными

Граждане Украины смогут узнать, кто из чиновников, когда и с какой целью интересовался их персональными данными. Это станет возможным после внедрения системы электронного взаимодействия между госреестрами "Трембита", сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Проект "Трембита", созданный по эстонскому образцу, будет запущен в ближайшие месяцы. Он призван упростить и ускорить взаимодействие граждан с госорганами, а также снизить уровень бюрократии. Благодаря этой системе 98 процентов госуслуг можно будет оформить через интернет. Например, процедура оформления социальной помощи при рождении ребенка будет занимать один день вместо десяти.

Отмечается, что схожая система работает в 60 странах мира. "Трембиту" внедряет консорциум из Эстонии и Украины в сотрудничестве с Государственным агентством Украины по вопросам электронного управления. Финансовую поддержку оказал Евросоюз, а также правительства Эстонии и Швеции.

"Реализация электронной системы, к которой Украина шла долгих два года, позволит гражданам стать настоящими собственниками информации о себе", - заявила руководитель проекта EGov4Ukraine, сотрудница Академии электронного управления Эстонии Мари Педак.

Во второй половине 2017 года Эстония председательствует в Совете Европейского Союза. Один из приоритетов страны состоит в том, чтобы подтолкнуть Европу к развитию цифровых технологий. Среди стран ЕС Эстония занимает первое место по уровню цифровизации сферы госуслуг.