Украина добавила католическое Рождество к выходным

Парламент Украины, на западе которой значительная часть жителей празднует католическое Рождество, добавил 25 декабря к перечню государственных выходных, сохранив выходной и в день православного Рождества 7 января.

За изменения в кодекс законов о труде проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон вступит в силу после подписания президентом страны и опубликования.

По данным депутатов-инициаторов изменения, католические и протестантские общины составляют около трети религиозных организаций Украины.

“Необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день, который соответствует их религиозным и мировоззренческим убеждениям”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенной на сайте парламента.

В то же время парламент сократил майские выходные: праздником будет считаться только 1 мая вместо советской традиции отмечать солидарность трудящихся два дня подряд.