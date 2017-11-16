Курсы валют в банках Минска на 15 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,003 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,009 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,365 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,369 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,32 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,34(не изменился).