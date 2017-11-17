Курсы валют в банках Минска на 17 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,003 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,007 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,36 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,37 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35 (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,36(вырос на 0,02 рубля).