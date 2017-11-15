Курсы валют в банках Минска на 15 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,011 рубля и составил 2,004 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,012 рубля и составил 2,008 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,038 рубля и составила 2,36 рубля, минимальная продажа выросла на 0,036 рубля и составила 2,365 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,32 (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,34снизился на 0,03 рубля).